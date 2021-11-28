Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение связями между двумя странами. Была особо отмечена решительная и принципиальная позиция Пакистана в связи с военной агрессией Армении против Азербайджана, которая уже осталась в прошлом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию связей между нашими странами в различных областях, в частности, была подчеркнута роль межправительственной комиссии в этой сфере. Отмечено, что в ближайшее время будет проведено очередное заседание комиссии.

Кроме того, говорилось о значении осуществленных в последнее время между двумя странами визитов высокого уровня. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между нашими странами в рамках международных организаций. Была выражена озабоченность возрастающими в мире тенденциями исламофобии.

На встрече была подчеркнута важность расширения человеческих контактов между нашими странами и дальнейшего укрепления сотрудничества между бизнес-кругами, в области туризма, культуры, науки и других сферах.

Президент Пакистана еще раз выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за проекты, реализумые в этой стране.