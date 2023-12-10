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Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе 10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает командированный в Сербию корреспондент R
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 17:54
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает командированный в Сербию корреспондент Report..

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev holds expanded meeting over lunch with President of Serbia Aleksandar Vučić
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

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Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александром Вучичем в расширенном составе
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