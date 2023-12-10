Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает командированный в Сербию корреспондент R

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10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает командированный в Сербию корреспондент Report.. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev holds expanded meeting over lunch with President of Serbia Aleksandar Vučić