Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает командированный в Сербию корреспондент Report..
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составеСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе 10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем в расширенном составе в ходе совместного обеда, передает командированный в Сербию корреспондент R
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 17:54
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev holds expanded meeting over lunch with President of Serbia Aleksandar Vučić
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub