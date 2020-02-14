Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с комиссаром Европейского

14 февраля, 2020 22:58

https://report.az/storage/news/926b9e7e9f0f3cd95cd5826a7621b01e/e483d9a3-1579-41d0-942b-c1bb721c0f11_292.jpg 14 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

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