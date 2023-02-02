Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе

2 февраля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Румынии Клауса Йоханниса в расширенном составе, сообщает Report.

2 февраля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Румынии Клауса Йоханниса в расширенном составе.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал:

-Господин Президент, уважаемые члены румынской делегации.

Ещё раз приветствую вас в Азербайджане.

Мы только что провели очень хорошие обсуждения с господином Президентом по широкому кругу вопросов нашей двусторонней повестки дня и ещё раз подтвердили стратегическую важность наших отношений. Как стратегические партнёры, мы движемся вперёд. У меня очень хорошие воспоминания о моём визите в Бухарест, и, конечно, подписанный там документ действительно открывает перед нами новые перспективы. Мы широко обсудили наши дальнейшие шаги и теперь с участием членов делегаций продолжим эту работу.

В то же время мы уже стали партнёрами в вопросе транспортировки природного газа. Это тоже важная веха в нашем сотрудничестве. Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и вопросы торгового сотрудничества между нашими странами.

Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии. Особенно, принимая во внимание широкие перспективы сотрудничества касательно нашей энергетической повестки дня. Да и во всех других областях между нашими странами установились очень хорошие взаимоотношения. И энергетические проекты, конечно же, ещё более укрепят наше партнёрство.

Еще раз приветствую Вас, господин Президент, и членов делегации. Спасибо, что посетили нас. Для меня большая честь принимать Вас в Азербайджане. Я уверен, что этот визит будет очень важным в свете наших планов будущего сотрудничества. Ещё раз приветствую Вас в Азербайджане.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал:

-Большое спасибо.

Господин Президент.

Уважаемые члены делегаций.

Действительно, у нас была почти долгая дискуссия, но я думаю, что это было абсолютно необходимо, так как мы оба полны решимости сделать наше партнерство еще сильнее и способствовать достижению все больших и лучших результатов. У нас состоялся обмен мнениями по разным вопросам. И после того, как мы поблагодарим СМИ, я смогу немного углубиться в некоторые из этих вопросов, может быть, две или три детали, которые мы хотели обсудить с нашими командами.