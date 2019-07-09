Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и Дональда Туска в расширенном составе

9 июля состоялась встреча в расширенном составе между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
9 июля состоялась встреча в расширенном составе между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
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