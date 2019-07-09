Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и Дональда Туска в расширенном составе

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и Дональда Туска

9 июля, 2019 12:33

https://report.az/storage/news/e98d35fb3f3e0846cbea23877e8d4f40/29312485-2b7b-4cf3-90e0-d8914aa81003_292.jpg 9 июля состоялась встреча в расширенном составе между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Европейского совета Дональдом Туском. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

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