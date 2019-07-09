 Наверх

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и Дональда Туска в расширенном составе

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и Дональда Туска

9 июля состоялась встреча в расширенном составе между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!