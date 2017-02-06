Состоялся рабочий завтрак президента Ильхама Алиева с верховным представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 6 февраля в Брюсселе состоялся рабочий завтрак президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

С удовлетворением вспомнив прошлогодний визит в Азербайджан, верховный представитель Европейского Союза, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини отметила значение визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель с точки зрения дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения связей, подчеркнула, что встречи, проведенные главой государства в Европейском Союзе, имеют важное значение в плане обсуждения перспектив взаимодействия. Подчеркнув, что сотрудничество с Азербайджаном имеет большое значение для Европейского Союза, Федерика Могерини отметила важность проекта «Южный газовый коридор» для Евросоюза. Федерика Могерини подчеркнула важную роль данного проекта в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы и сказала, что Европейский Союз и впредь будет оказывать поддержку реализации этого проекта.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за время, прошедшее после визита верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини в Азербайджан, наши связи получили дальнейшее развитие. Подчеркнув, что расширение сотрудничества с Европейским Союзом является хорошим меседжем как для нашей страны, так и для региона, глава государства сказал, что Европейский Союз – надежный друг и партнер для Азербайджана. Было отмечено, что взаимное доверие между Азербайджаном и Европейским Союзом находится на высоком уровне.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и Европейским Союзом будут успешно развиваться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджана и Европейского Союза, а также по вопросам энергетики, транспорта, безопасности, региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.