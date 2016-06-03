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    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом один на один

    На встрече был проведен обмен мнениями об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, экономическом сотрудничестве и других вопросах

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 3 июня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом один на один.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между нашими странами во всех сферах.

    Отмечалось, что визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее расширение наших связей.

    На встрече был проведен обмен мнениями об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, экономическом сотрудничестве и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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