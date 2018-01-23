Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом компании CISCO

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер.

Как передает Report, на встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между многими государственными структурами Азербайджана и компанией CISCO. Было подчеркнуто значение участия компании в реализации осуществляемых в нашей стране инфраструктурных проектов.

Отмечалось, что наша страна заинтересована в поставке компанией CISCO в Азербайджан новейших технологий.