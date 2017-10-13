Состоялась встреча президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с президентом Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой - ОБНОВЛЕНО

© President.az

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На встрече было отмечено успешное развитие отношений между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической сферах и других областях. Была выражена уверенность в том, что визит президента Болгарии в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений. Было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для расширения связей между нашими странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

***11:26

Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с президентом Республики Болгария Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.