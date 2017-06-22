Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Игоря Додона один на один - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Молдова Игоря Додона один на один.

Как сообщает Report, приветствуя президента Молдовы Игоря Додона, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Уверен, что это будет хороший визит, и мы обсудим важные вопросы двусторонних отношений, в целом, проведем обмен мнениями по многим вопросам. Важно, чтобы мы дали хорошую динамику двусторонним отношениям, потому что много что можно сделать. Нужно просто активно работать и руководству, и министрам, всем нашим сотрудникам. Хорошего пребывания в Азербайджане!

Президент Молдовы Игорь Додон сказал:

- Уважаемый господин президент. Я очень рад, что нам удалось организовать по Вашему приглашению официальный визит в Азербайджан. У нас очень хорошие двусторонние отношения. В мае мы отмечали 25 лет установления дипломатических отношений. К сожалению, в последние пять лет не проводились заседания межправкомиссии. Поэтому я очень надеюсь, что наша с Вами встреча придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Потому что потенциал очень большой, пока что мы его в полной мере не используем.

В Молдове очень большая азербайджанская диаспора, с которой мы живем вместе сотни лет, они хорошо себя чувствуют в Молдове. В Азербайджане наша диаспора меньше, мы вчера встречались, около 10-15 человек. Но мы всегда жили в мире и дружбе. Я надеюсь и уверен, что дальше нас ждут еще более хорошие, красивые достижения.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

***11:46

22 июня после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Молдова Игоря Додона один на один.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.