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    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и короля бельгийцев Филиппа - ДОПОЛНЕНО

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 6 февраля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и короля бельгийцев Филиппа один на один.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

    На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Бельгия в различных областях. Была высказана уверенность в том, что нынешний визит главы нашего государства послужит расширению азербайджано-бельгийских двусторонних отношений, а также укреплению связей с Европейским Союзом. Президент Ильхам Алиев пригласил бельгийские компании к участию в развитии экономики Азербайджана.

    В ходе беседы была отмечена роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, состоялся обмен мнениями по региональным, экономическим и другим вопросам.

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