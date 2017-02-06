Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и короля бельгийцев Филиппа - ДОПОЛНЕНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 6 февраля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и короля бельгийцев Филиппа один на один.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Бельгия в различных областях. Была высказана уверенность в том, что нынешний визит главы нашего государства послужит расширению азербайджано-бельгийских двусторонних отношений, а также укреплению связей с Европейским Союзом. Президент Ильхам Алиев пригласил бельгийские компании к участию в развитии экономики Азербайджана.

В ходе беседы была отмечена роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, состоялся обмен мнениями по региональным, экономическим и другим вопросам.