Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви - ОБНОВЛЕНО

26 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

Как передает Report, Президент Ильхам Алиев встретил Президента Арифа Алви.

Главы государств сделали совместное фото.

Затем состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Арифа Алви.

Президент Ариф Алви сказал:

- Машаллах, в течение трех лет Вы будете председательствовать в Движении неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Да, вчера мы приступили к деятельности при Вашей поддержке. Хочу еще раз выразить Вам признательность за поддержку нашей кандидатуры как председателя Движения неприсоединения. В предстоящие три года мы постараемся сделать все возможное для укрепления солидарности между странами-участницами, решения чувствительных для них вопросов. Конечно, мы будем поддерживать международное право, справедливость и Бандунгские принципы. Они совпадают с нашими принципами, то есть, с принципами территориальной целостности, независимости, суверенитета, невмешательства в дела друг друга. Это – основные принципы, которые Азербайджан отстаивает на международной арене. Считаю, что одним из важных элементов нашей политики станут усилия для решения вопросов, связанных с неисполнением постановлений и резолюций, принятых международными организациями.

Президент Ариф Алви: Как Организация Объединенных Наций…

Президент Ильхам Алиев: Да, как Организация Объединенных Наций. На нашем примере речь идет о четырех резолюциях, требующих безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с наших территорий. Однако они не исполняются. В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней.

Президент Ариф Алви: Движение неприсоединения может сыграть здесь большую роль.

Президент Ильхам Алиев: Мы, конечно, сделаем это. Мы будем вести борьбу с двойными стандартами. Пользуясь случаем, господин Президент, хочу выразить признательность Вашему правительству, братскому народу Пакистана за постоянную поддержку Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе. Наш народ высоко оценивает тот факт, что Пакистан не установил дипломатических отношений с Арменией из-за оккупации ею азербайджанских земель.

Президент Ариф Алви: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Наш народ знает это. Наш народ знает, что вы – настоящие братья, и этот неоценимый жест братства действительно высоко ценится нами. В настоящее время мы наладили тесные братские отношения, охватывающие многие сферы. Я несколько раз посещал Вашу прекрасную страну.

Президент Ариф Алви: Да.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что Вы совершили визит в нашу страну, однако мы будем ждать Вашего официального визита.

Президент Ариф Алви: Да, верно. Приеду, как только найду возможность. Ваше превосходительство, мы должны уделить внимание наращиванию торговли, развитию сотрудничества в ряде сфер. Считаю, что мы можем сотрудничать в области образования и здравоохранения. По возвращении я стимулирую пакистанские структуры, дающие хорошее образование и предлагающие услуги здравоохранения, для строительства в Баку отвечающих стандартам больниц и школ. В то же время Азербайджан обладает грандиозным, многолетним опытом в нефтяном секторе. Мне бы хотелось предложить рассмотреть возможность создания нефтеперерабатывающего предприятия в Гвадаре. Гвадар – морской порт.

Президент Ильхам Алиев: Да, знаю.

Президент Ариф Алви: Коридор Север-Юг фактически проходит через Чабахар. Можно наладить сообщения из Гвадара, с тем чтобы Азербайджан мог экспортировать всю свою продукцию через океан на юге. Можно расширить сотрудничество во многих сферах.

*** 17:24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.