Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии

13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями ведущих компаний Германии.
Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.
На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в экономической сфере, в том числе в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, образования, технологий и др.
20:32
13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями ведущих компаний Германии.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.