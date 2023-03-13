Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии

13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с деловыми людьми Германии.

13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями ведущих компаний Германии.

Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в экономической сфере, в том числе в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, образования, технологий и др.

20:32

13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями ведущих компаний Германии.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.