Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один, передает командированный в Сербию корреспондент Report.
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на одинСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один 10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один, передает командированный в Сербию корреспондент Report.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 17:26
https://static.report.az/photo/268f538a-8bbc-3a3c-97d6-c0aced9e2309.jpg
10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один, передает командированный в Сербию корреспондент Report.
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Aleksandar Vuçiç ilə təkbətək görüşü olub