Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один, передает командированный в Сербию корреспондент Report.

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10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александаром Вучичем один на один, передает командированный в Сербию корреспондент Report.

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