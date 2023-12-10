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Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Руменом Радевым один на один

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Руменом Радевым один на один 10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым один на один.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 16:19
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Руменом Радевым один на один

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым один на один.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в различных сферах.

Подчеркнув важность открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, главы государств поздравили друг друга по этому случаю.

В ходе беседы была затронута важность инициативы "Кольцо солидарности", еще раз отмечено значение этого проекта с точки зрения расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере и вклада нашей страны в обеспечение газоснабжения Европы.

Глава государства пригласил президента Болгарии посетить Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radev ilə təkbətək görüşü olub

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