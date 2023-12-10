Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Руменом Радевым один на один

10 декабря в сербском городе Ниш состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым один на один.
Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в различных сферах.
Подчеркнув важность открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, главы государств поздравили друг друга по этому случаю.
В ходе беседы была затронута важность инициативы "Кольцо солидарности", еще раз отмечено значение этого проекта с точки зрения расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере и вклада нашей страны в обеспечение газоснабжения Европы.
Глава государства пригласил президента Болгарии посетить Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.