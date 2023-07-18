О нас

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани 18 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани один на один.
Внешняя политика
18 июля 2023 г. 14:21
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани

18 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани один на один.

Как сообщает Report, сначала было сделано совместное фото.

В ходе беседы говорилось о встрече президента Ильхама Алиева с Нечирваном Барзани, состоявшейся в Мюнхене в феврале этого года. Было отмечено, что на той встрече были проведены плодотворные обсуждения, связанные с определением ключевых направлений сотрудничества, подчеркивалось, что визит Нечирвана Барзани будет способствовать повышению динамики нашего сотрудничества.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

На встрече глава государства с удовлетворением вспомнил визит президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджан в марте текущего года в рамках Саммита Движения неприсоединения и проведенные с ним обсуждения, касающиеся развития двусторонних отношений, а также встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном во время его визита в нашу страну и обсуждение вопросов развития отношений.

В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей с регионом Иракский Курдистан, инвестиций, сотрудничества в энергетической сфере, наращивания туристических возможностей, открытия прямых авиарейсов и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with head of Kurdistan Region of Iraq Nechirvan Barzani
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşü olub

Другие новости из категории

Нечирван Барзани поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием в Баку
Нечирван Барзани поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием в Баку
18 июля 2023 г. 14:09
Делегация Великого национального собрания Турции посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов
Делегация Великого национального собрания Турции посетила могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов
18 июля 2023 г. 12:32
Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
ВидеоГлава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
18 июля 2023 г. 12:14
НПО: Просим международные организации обеспечить соблюдение Арменией экологических норм
НПО: Просим международные организации обеспечить соблюдение Арменией экологических норм
18 июля 2023 г. 11:57
Гражданское общество: Горнодобывающие операции на границе могут привести к серьезному кризису в области здравоохранения
Гражданское общество: Горнодобывающие операции на границе могут привести к серьезному кризису в области здравоохранения
18 июля 2023 г. 11:39
НПО Азербайджана обратились к международному сообществу и Организации Объединенных Наций
НПО Азербайджана обратились к международному сообществу и Организации Объединенных Наций
18 июля 2023 г. 11:30
Джейхун Байрамов прокомментировал заявление МИД России
Джейхун Байрамов прокомментировал заявление МИД России
17 июля 2023 г. 23:32
Джейхун Байрамов проинформировал посла России о перевозке мин из Армении в Азербайджан
Джейхун Байрамов проинформировал посла России о перевозке мин из Армении в Азербайджан
17 июля 2023 г. 23:07
Глава иракского Курдистана Нечирван Барзани завтра прибудет в Азербайджан
Глава иракского Курдистана Нечирван Барзани завтра прибудет в Азербайджан
17 июля 2023 г. 22:48
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоДжейхун Байрамов принял новоназначенного посла России в Азербайджане
17 июля 2023 г. 22:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi