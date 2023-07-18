Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани

18 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани один на один.

18 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани один на один.

Как сообщает Report, сначала было сделано совместное фото.

В ходе беседы говорилось о встрече президента Ильхама Алиева с Нечирваном Барзани, состоявшейся в Мюнхене в феврале этого года. Было отмечено, что на той встрече были проведены плодотворные обсуждения, связанные с определением ключевых направлений сотрудничества, подчеркивалось, что визит Нечирвана Барзани будет способствовать повышению динамики нашего сотрудничества.

Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

На встрече глава государства с удовлетворением вспомнил визит президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджан в марте текущего года в рамках Саммита Движения неприсоединения и проведенные с ним обсуждения, касающиеся развития двусторонних отношений, а также встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном во время его визита в нашу страну и обсуждение вопросов развития отношений.

В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей с регионом Иракский Курдистан, инвестиций, сотрудничества в энергетической сфере, наращивания туристических возможностей, открытия прямых авиарейсов и др.