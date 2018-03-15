Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Moлдовы Игорем Додоном - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Как сообщает Report, глава нашего государства отметил значение участия президента Молдовы Игоря Додона в VI Глобальном Бакинском форуме.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит в Баку в прошлом году президента Молдовы и встречи с ним на международных мероприятиях. Глава государства Ильхам Алиев с удовлетворением подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе визита Игоря Додона в Азербайджан, уже претворяются в жизнь. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеется хороший потенциал для развития связей между нашими странами в различных сферах, и отметил важность определения взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, инвестиционной и других сферах в будущем. Президент Ильхам Алиев с уверенностью подчеркнул, что контакты, направленные на решение важных вопросов, связанных с еще большим сближением наших стран, будут продолжены и в дальнейшем, и сказал, что наша страна заинтересована в этом.

Президент Республики Молдова Игорь Додон выразил признательность главе нашего государства за приглашение на VI Глобальный Бакинский форум. Отметив значение мероприятия, президент Молдовы с удовлетворением подчеркнул, что его страна впервые представлена на Форуме. Указав, что между нашими странами существуют традиционные дружественные отношения, президент Молдовы выразил надежду на то, что в ближайшее время приступит к деятельности межправительственная комиссия. С удовлетворением вспомнив свой прошлогодний визит в Азербайджан, Игорь Додон подчеркнул, что встречи, проведенные в ходе этого визита, уже дают результаты. Он добавил, что несколько дней назад лично участвовал в Гагаузии совместно с представителями Фонда Гейдара Алиева в церемонии закладки фундамента важного социального проекта.

Президент Игорь Додон особо отметил роль действующей в Молдове азербайджанской диаспоры в деле укрепления наших связей.

***15:35

15 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Moлдовы Игорем Додоном.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.