Состоялась встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Словакии в расширенном составе

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября по окончании встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Словацкой Республики Петера Пеллегрини один на один переговоры были продолжены в расширенном составе.

Как сообщает Report, выступая на встрече, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сказал:

- Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые гости, добро пожаловать в Азербайджан. Только что мы провели с господином премьер-министром очень важную и интересную беседу об отношениях между нашими странами, планах на будущее. Хочу еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы приехали к нам. Как я уже сказал на встрече, в истории наших отношений это первый визит премьер-министра Словакии в нашу страну. Другой важный факт состоит в том, что спустя короткое время после назначения премьер-министр посещает Азербайджан. Мы считаем это знаком уважения, партнерства и интереса к Азербайджану. Мы хотим развивать наше сотрудничество. Мы видим большой потенциал в расширении партнерства, и уверен, что обсужденные в ходе визита вопросы заложат прочную основу дальнейшего партнерства.

Предстоит большая работа в связи с двусторонними отношениями. Нас также радует, что деловые круги собрались и обсудили планы на будущее. Конечно, мы будем продолжать сотрудничество в политической, экономической, транспортной и других сферах. Мы обсудили потенциал в области перевозок.

Важной частью нашего сотрудничества являются также отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Эти отношения находятся в хорошей форме. В этом году мы парафировали документ «Приоритеты партнерства» и находимся в активной стадии переговоров по новому соглашению, которое охватит все сферы между Азербайджаном и Европейским Союзом, в том числе политическую, экономическую, социальную, транспортную, энергетическую. Европейский Союз считает Азербайджан очень важным партнером в области энергетической безопасности. Реализуемые нами проекты имеют большие масштабы на континенте. Поэтому, господин премьер-министр, уверен, что Ваш визит создаст прекрасные возможности для стремительного развития отношений между нашими странами. Я желаю Вам успешного визита.

Премьер-министр Словакии Петер ПЕЛЛЕГРИНИ сказал:

- Большое спасибо, Ваше превосходительство господин Президент. Рад лично встретиться с Вами в этом прекрасном месте. Да, Вы совершенно справедливо отметили, что мы хотели бы, чтобы наш визит послужил еще более динамичному развитию отношений.

Премьер-министр Словацкой Республики Петер Пеллегрини сообщил, что члены делегации провели с коллегами в Баку плодотворные переговоры по созданию межправительственной комиссии, расширению договорно-правовой базы в экономической сфере.

На встрече были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, перспективы связей в области инвестиций, образования, туризма. В ходе беседы было отмечено значение открытия посольства Словакии в Азербайджане с точки зрения развития двусторонних отношений.

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Затем состоялся рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.