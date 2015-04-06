​Состоялась встреча президента Азербайджана и короля Саудовской Аравии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Хранителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Как передает Report, хранитель двух святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд приветствовал Президента Ильхама Алиева в своей стране и выразил уверенность в том, что визит пройдет успешно.

Во время беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, высоко оценено значение этого визита с точки зрения развития сотрудничества. Была подчеркнута важность взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между исламскими странами. На встрече отмечалось, что две страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций, были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в экономической, в частности, нефтегазовой сфере, в области туризма, сельского хозяйства, а также между бизнес-кругами, вопросы взаимного инвестирования.

На встрече было подчеркнуто, что Саудовская Аравия выступает за мирное разрешение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны.