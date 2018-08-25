Состоялась встреча Президента Азербайджана и Федерального канцлера Германии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа по завершении церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает Report, Президент Азербайджана и Федеральный канцлер Германии выступили на встрече.

На встрече также состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Затем от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в честь Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.