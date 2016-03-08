Состоялась встреча президента Азербайджана и эмира Катара в расширенном составе

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и эмира Государства Катар Его величества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в расширенном составе.

Как сообщает Report, ранее состоялась церемония официальной встречи эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь эмира Государства Катар был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Начальник почетного караула отдал рапорт эмиру Государства Катар. Прозвучали государственные гимны Государства Катар и Азербайджанской Республики.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, а члены делегации Государства Катар – президенту Ильхаму Алиеву.