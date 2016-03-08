​Состоялась встреча президента Азербайджана и эмира Государства Катар один на один

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ По окончании встречи в расширенном составе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани один на один.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием политических связей между нашими странами. Было подчеркнуто, что для расширения экономических связей есть хороший потенциал. Отмечено, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее укрепление наших отношений.