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Состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Египта

Состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Египта Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули в рамках церемонии открытия саммита лидеров COP29.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 12:17
Состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Египта

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули в рамках церемонии открытия саммита лидеров COP29.

Как сообщает Report, об этом заявили в Кабинете Министров.

На встрече была выражена удовлетворенность высоким уровнем двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Египтом.

Особое внимание уделили значимости взаимных визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшихся в 2024 и 2023 годах соответственно.

Было высоко оценено сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в частности, отмечены успехи совместной работы в Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

На встрече также обсудили текущее состояние азербайджано-египетских отношений и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir Baş nazirlərinin görüşü olub

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