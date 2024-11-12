Состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Египта

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули в рамках церемонии открытия саммита лидеров COP29.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули в рамках церемонии открытия саммита лидеров COP29.

Как сообщает Report, об этом заявили в Кабинете Министров.

На встрече была выражена удовлетворенность высоким уровнем двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Египтом.

Особое внимание уделили значимости взаимных визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшихся в 2024 и 2023 годах соответственно.

Было высоко оценено сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в частности, отмечены успехи совместной работы в Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

На встрече также обсудили текущее состояние азербайджано-египетских отношений и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.