Состоялась встреча постпредов Азербайджана и Турции при ООН

Состоялась встреча постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева и его турецкого коллеги Седата Онала.

Состоялась встреча постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева и его турецкого коллеги Седата Онала.

Как сообщает Report, информацию об этом в Twitter опубликовало постпредство Азербайджана при ООН.

"Дорогой коллега, друг, брат, передаю искренние приветствия и наилучшие пожелания новому постоянному представителю Турции при ООН, Его Превосходительству г-ну Седату Оналу!", - отметил азербайджанский дипломат.

Напомним, что 3 февраля заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал был назначен постоянным представителем этой страны в ООН.