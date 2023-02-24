О нас

Состоялась встреча постпредов Азербайджана и Турции при ООН

Состоялась встреча постпредов Азербайджана и Турции при ООН Состоялась встреча постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева и его турецкого коллеги Седата Онала.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 22:32
Состоялась встреча постпредов Азербайджана и Турции при ООН

Состоялась встреча постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева и его турецкого коллеги Седата Онала.

Как сообщает Report, информацию об этом в Twitter опубликовало постпредство Азербайджана при ООН.

"Дорогой коллега, друг, брат, передаю искренние приветствия и наилучшие пожелания новому постоянному представителю Турции при ООН, Его Превосходительству г-ну Седату Оналу!", - отметил азербайджанский дипломат.

Напомним, что 3 февраля заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал был назначен постоянным представителем этой страны в ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin BMT-dəki nümayəndələri arasında görüş olub

Экслюзивные новости

Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi