Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Албании

7 июля состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и первой леди Республики Албания Арманды Бегай, cообщает Report cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Состоялась встреча первых леди Азербайджана и АлбанииСостоялась встреча первых леди Азербайджана и Албании 7 июля состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и первой леди Республики Албания Арманды Бегай, cообщает Report cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 15:19
https://static.report.az/photo/3b1035c6-da66-3e46-83c4-c1ccfd948c16.jpg
Версия на английском языке First ladies of Azerbaijan and Albania meet in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və Albaniyanın birinci xanımlarının görüşü olub