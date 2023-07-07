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Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Албании

Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Албании 7 июля состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и первой леди Республики Албания Арманды Бегай, cообщает Report cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 15:19
Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Албании

7 июля состоялась встреча первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и первой леди Республики Албания Арманды Бегай, cообщает Report cо ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Версия на английском языке First ladies of Azerbaijan and Albania meet in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və Albaniyanın birinci xanımlarının görüşü olub

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