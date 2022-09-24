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Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 02:29
Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил важность двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и успешную реализацию ряда проектов двумя странами. Выражено удовлетворение сотрудничеством по формированию транспортно-коммуникационных коридоров в регионе. Азербайджанский дипломат подробно проинформировал главу МИД Ирана о недавних провокациях, совершенных Арменией на границе с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran XİN başçıları arasında görüş olub

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