Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном.

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил важность двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и успешную реализацию ряда проектов двумя странами. Выражено удовлетворение сотрудничеством по формированию транспортно-коммуникационных коридоров в регионе. Азербайджанский дипломат подробно проинформировал главу МИД Ирана о недавних провокациях, совершенных Арменией на границе с Азербайджаном.