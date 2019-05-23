​Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Китая

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился и провел переговоры с посетившим Азербайджан в рамках официального визита министром иностранных дел Китая Ваном И.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием традиционного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, подчеркнули, что принципиальная позиция однозначной поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости друг друга, наличие прочных политических и международных правовых оснований азербайджано-китайских отношений остается неизменной.

Министры подчеркнули особую важность взаимных связей на уровне глав обоих государств. Стороны отметили, что Азербайджан является одним из основных партнеров Китая в евразийском пространстве и активно участвует в реализации проекта "Один пояс - один путь".

С удовлетворением было отмечено наличие эффективного сотрудничества в рамках международных организаций и выражено намерение продолжить это в будущем.

Министры выразили заинтересованность в дальнейшем развитии азербайджано-китайского сотрудничества согласно интересам народов двух стран, а также в усилении мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях.