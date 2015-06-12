Состоялась встреча между президентами Азербайджана и Турции

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ 12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну для участия в церемонии официального открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, глава государства Ильхам Алиев лично поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой правящей Партии справедливости и развития на парламентских выборах. На встрече было подчеркнуто успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве дружественных и братских отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической, транспортной и других областях. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии наших связей во всех сферах.

В ходе беседы было подчеркнуто значение первых Европейских игр "Баку-2015". Президент Ильхам Алиев пожелал турецким спортсменам успехов. Было отмечено, что это мероприятие вносит вклад в расширение сотрудничества между странами и народами.

Главы государств провели обмен мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес.