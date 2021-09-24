Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Франции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе встречи министры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и выразили обоюдную заинтересованность в развитии отношений, особенно в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Байрамов рассказал о масштабных реставрационных и строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях, а также о фактах целенаправленного разрушения, разграбления и фальсификации культурного наследия Азербайджана в период оккупации.

Он подчеркнул важность выполнения Арменией своих обязательств в рамках международного гуманитарного права по передаче Азербайджану карт заминированных территорий.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.