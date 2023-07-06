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Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Алжира

Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Алжира Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) министром иностранных дел и национального сообщества
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 22:43
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Алжира

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) министром иностранных дел и национального сообщества Алжирской Народно-Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах расширения дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, была отмечена важность продолжения политического диалога между двумя странами и взаимных визитов на высоком уровне.

Также была подчеркнута важность механизмов политических консультаций, проведения заседаний межправительственных экономических комиссий и бизнес-форумов в целях углубления отношений по всем направлениям.

Министр Ахмед Аттаф выразил удовлетворение развитием сотрудничества между двумя странами по восходящей линии. Он поздравил Азербайджан с успешным председательством в Движении неприсоединения в сложный из-за пандемии COVID-19 период и высоко оценил инициативы, выдвинутые в направлении слаженности деятельности ДН.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и медицинских технологий и других сферах, а также по вопросам сотрудничества в региональном и многостороннем форматах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Əlcəzairin XİN başçıları görüşüb

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