​Состоялась встреча Мехрибан Алиевой с вице-президентом Олимпийского Комитета России

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 9 марта состоялась встреча первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Операционного Комитета первых Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой с помощником Президента Российской Федерации, вице-президентом Олимпийского Комитета РФ Игорем Левитиным.

Как передает Report, на встрече были обсуждены вопросы подготовки к первым Европейским играм, предстоящим в Баку в июне нынешнего года.

Гость выразил уверенность в том, что Азербайджан на высоком уровне проведет эти грандиозные соревнования. Отметив, что российские спортсмены серьезно готовятся к первым Европейским играм, Игорь Левитин сказал, что в мероприятии примут участие до 300 спортсменов его страны.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева отметила, что за короткий период была проделана большая работа в сфере подготовки к первым Европейским играм, выразила удовлетворение тем, что в нашей столице пройдет столь грандиозный спортивный праздник.

Отметив, что в последние годы в Азербайджане проводится большая работа в сфере развития спорта, а наши спортсмены достигают прекрасных результатов на европейских и мировых соревнованиях, Мехрибан Алиева пожелала успехов всем, кто примет участие в первых Европейских играх. Сообщив о том, что накануне игр в ряде городов Европы прошли презентации "Баку-2015", президент Фонда Гейдара Алиева выразила уверенность в том, что все получат удовольствие от соревнований, проведенных в Баку.