Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини один на один.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Петера Пеллигрини.

Президент Азербайджана и премьер-министр Словакии сделали совместное фото.

Глава государства поздравил Петера Пеллегрини с назначением на пост премьер-министра Словакии. Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с первым визитом Петера Пеллегрини в Азербайджан в качестве премьер-министра и его приездом в нашу страну спустя короткое время после назначения на эту высокую должность. Глава государства отметил, что визит Петера Пеллегрини в Азербайджан создает благоприятную возможность для развития двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-словацкие отношения важны также с точки зрения развития сотрудничества нашей страны с Европейским Союзом. Глава государства расценил парафированный в июле этого года в Брюсселе документ «Приоритеты партнерства» между Азербайджаном и Европейским Союзом как показатель значения, придаваемого Европейским Союзом связям с Азербайджаном.

Премьер-министр Словацкой Республики Петер Пеллегрини поблагодарил за добрые слова и высокое гостеприимство. Выразив удовлетворение первым визитом в Азербайджан в качестве премьер-министра, он сообщил, что ранее посетил нашу страну во время Европейских игр, когда занимал пост спикера парламента. Он сказал, что это престижное международное мероприятие было организовано с большим успехом. Коснувшись двусторонних отношений между нашими странами, гость подчеркнул значение проведенного в ходе нынешнего визита в Баку азербайджано-словацкого бизнес-форума, отметив, что это внесет вклад в расширение сотрудничества в экономической сфере.