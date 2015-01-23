​Состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня 23 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Как передает Report, высоко оценив сотрудничество между Всемирным экономическим форумом и Азербайджаном, Клаус Шваб отметил важность участия президента Ильхама Алиева в форуме.

Глава государства сказал, что удовлетворен сотрудничеством между Всемирным экономическим форумом и нашей страной, заинтересован в дальнейшем расширении связей. Президент Азербайджана подчеркнул, что этот форум создает всем участвующим в нем сторонам условия для дальнейшего расширения сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об успехах Азербайджана в области международного сотрудничества и его перспективах, развитии ненефтяного сектора в нашей стране, глобальном кризисе и связанных с ним процессах.