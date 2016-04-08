Состоялась встреча Ильхама Алиева с Дмитрием Медведевым в узком составе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, находящимся с официальным визитом в нашей стране, в узком составе.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил председателя правительства России Дмитрия Медведева.

На встрече были обсуждены армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, последние события на фронте, а также вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.