Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции

В Белграде в рамках встречи высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В Белграде в рамках встречи высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки двустороннего сотрудничества, а также текущей ситуации в регионе.

Главы МИД также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.