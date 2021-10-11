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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции В Белграде в рамках встречи высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 15:10
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
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В Белграде в рамках встречи высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки двустороннего сотрудничества, а также текущей ситуации в регионе.

Главы МИД также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

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