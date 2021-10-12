О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Камеруна

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Камеруна В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Камеруна Леженом Мбеллой Мбеллой.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 19:07
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Камеруна

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Камеруна Леженом Мбеллой Мбеллой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Поздравив Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Камеруна с удовлетворением отметил инициативы международного значения и успешную деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

На встрече министры обменялись мнениями по двусторонним отношениям, в частности отметили важность интенсификации политических консультаций, был отмечен потенциал развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Камеруном.

Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Cameroon FMs call for intensifying political contacts
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Kamerun XİN başçılarının görüşü olub

Другие новости из категории

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения еще больше усилило деятельность организации
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения еще больше усилило деятельность организации
12 октября 2021 г. 18:10
Движение неприсоединения играет важную роль в донесении азербайджанских реалий до всего мира
Движение неприсоединения играет важную роль в донесении азербайджанских реалий до всего мира
12 октября 2021 г. 17:35
В Стамбуле начал работу международный симпозиум Карабах вчера, сегодня, завтра
ФотоВ Стамбуле начал работу международный симпозиум "Карабах вчера, сегодня, завтра"
12 октября 2021 г. 17:30
Президент Азербайджана обратился к участникам конференции Всемирного культурного форума
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к участникам конференции Всемирного культурного форума
12 октября 2021 г. 17:15
Председатель Милли Меджлиса примет участие в Евразийском женском форуме
Председатель Милли Меджлиса примет участие в Евразийском женском форуме
12 октября 2021 г. 16:44
Президент утвердил соглашение между Азербайджаном и ООН
Президент утвердил соглашение между Азербайджаном и ООН
12 октября 2021 г. 16:17
Президент утвердил меморандум об учениях спецслужб Азербайджана и Турции
Президент утвердил меморандум об учениях спецслужб Азербайджана и Турции
12 октября 2021 г. 15:55
МИД: Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда       
МИД: Азербайджан подал иск против Армении в два международных суда       
12 октября 2021 г. 15:52
Вучич пригласил президента Азербайджана посетить с официальным визитом Сербию
Вучич пригласил президента Азербайджана посетить с официальным визитом Сербию
12 октября 2021 г. 15:22
Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии
Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии
12 октября 2021 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi