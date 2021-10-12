Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Камеруна

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Камеруна Леженом Мбеллой Мбеллой.

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Камеруна Леженом Мбеллой Мбеллой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Поздравив Джейхуна Байрамова с успешным проведением мероприятия, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Камеруна с удовлетворением отметил инициативы международного значения и успешную деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

На встрече министры обменялись мнениями по двусторонним отношениям, в частности отметили важность интенсификации политических консультаций, был отмечен потенциал развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Камеруном.

Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.