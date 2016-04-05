Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Иран провел встречу с иранским коллегой Мохаммедом Джавад Зарифом. Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных региональных вопросов.

Напомним, Э. Мамедъяров отбыл в Иран для участия на IV трехсторонней встрече в городе Рамсар с участием министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана.