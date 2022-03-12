Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Гамбии

На полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и проживающих за границей гамбийцев Мамаду Тангарой.

На полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и проживающих за границей гамбийцев Мамаду Тангарой.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Гамбийский министр напомнил о визите в Азербайджан в 2020 году и проведенных на высоком уровне встречах. Была выделена важность продолжения контактов между двумя странами.

Было выражено взаимное удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций, в том числе в рамках Движения неприсоединения.

Было особо отмечено, что правительством Азербайджана выделены образовательные стипендии странам Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, и в этом контексте молодежь Гамбии также может воспользоваться этими стипендиями.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес