Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Финляндии

На полях 28-го заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Финляндии Дхейхуна Байрамова и Пекка Хаависто.

На полях 28-го заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Финляндии Дхейхуна Байрамова и Пекка Хаависто.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министры обсудили повестку двусторонних отношений, а также текущее сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе, работе, проводимой в различных форматах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе норм и принципов международного права, а также о шагах, предпринимаемых в направлении выполнения трехсторонних заявлений.

Министры обменялись мнениями по вопросам регионального и международного сотрудничества, представляющим взаимный интерес.