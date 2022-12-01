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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии На полях 29-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в польском городе Лодзь, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Чехии Яном Липавским.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 14:16
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии

На полях 29-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в польском городе Лодзь, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Чехии Яном Липавским.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Чехией и отмечено, что эти отношения носят характер стратегического партнерства.

Дж.Байрамов подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

Министры отметили важность продолжения политических консультаций, провели обмен мнениями по ряду направлений, в том числе по энергетической безопасности, перспективам развития сотрудничества в экономической и торговой сферах.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана в области миростроительства, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о продолжающейся минной угрозе.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Czech FMs hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çexiya XİN başçılarının görüşü olub

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