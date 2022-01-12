Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана и Саудовской Аравии

Состоялась двусторонняя встреча Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева и Генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда Абдуллы Аль-Шарифа.

Состоялась двусторонняя встреча Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева и Генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда Абдуллы Аль-Шарифа.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, с удовлетворением подчеркнув, что отношения между нашими государствами находятся на самом высоком уровне во всех сферах, К.Алиев отметил заслуги в этой области глав государств Ильхама Алиева и короля Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда.

К.Алиев поблагодарил Королевство Саудовская Аравия за поддержку нашей страны во время 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего.

Генеральный прокурор королевства, поздравив нашу страну с великой победой, подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Азербайджана для мусульманского мира в целом.

На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес, состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, в том числе о подписании документа о сотрудничестве между нашими прокуратурами.