Глава МИД Азербайджана проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений с Арменией

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии Хав

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальным представителем по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и текущее состояние переговоров.

На встрече была отмечена важность ведения регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

На встрече Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.