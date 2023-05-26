О нас

Глава МИД Азербайджана проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений с Арменией

Глава МИД Азербайджана проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений с Арменией Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии Хав
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 18:05
Глава МИД Азербайджана проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений с Арменией

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальным представителем по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и текущее состояние переговоров.

На встрече была отмечена важность ведения регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

На встрече Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM Bayramov informs NATO's special envoy on normalization of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov NATO nümayəndəsini Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları barədə məlumatlandırıb

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi