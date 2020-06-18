Состоялась видеоконференция между Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом Всемирного банка

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/dc27977039a5d6427167ac4d12f60667/d2fb7e16-6b10-492b-a642-6b93b9bb76e4_292.jpg

По инициативе Всемирного банка состоялась видеоконференция с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, новоназначенного вице-президента банка по региону Европы и Центральной Азии Анны Бьерде, регионального директора по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса и других представителей банка.

Как передает Report, приветствуя участников видеоконференции, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Очень приятно видеть вас.

Анна Бьерде: Благодарим. Взаимно. Добрый день.

Президент Ильхам Алиев: Добрый день. Доброе утро, у вас утро.

Анна Бьерде: Да.

Президент Ильхам Алиев: Рад, что мы имеем возможность поговорить о планах на будущее и, возможно, рассмотреть уже проделанную работу. Мы очень довольны уровнем сотрудничества со Всемирным банком. Мы весьма признательны Всемирному банку за постоянную поддержку Азербайджана и важных проектов, реализуемых нами при вашей финансовой поддержке. Особая благодарность за поддержку, оказанную вами TANAP. Как вам, наверное, известно, реализация проекта "Южный газовый коридор" подходит к концу. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы завершим все строительные работы. Конечно, вклад Всемирного банка в реализацию TANAP, являющегося одной из важнейших частей Южного газового коридора, высоко оценивается. Это, несомненно, стало хорошим сигналом для поддержки данного важного проекта и другими банками.

Я также рассмотрел уже реализованные проекты. Они охватывают многие сферы. Мы очень признательны за важный вклад. В целом, на проект выделено более 3,5 миллиарда долларов. Конечно, у нас еще больше планов на будущее. Планов, связанных с модернизацией страны, развитием неэнергетического сектора экономики и, безусловно, продолжением вложения инвестиций в инфраструктуру. Таким образом, я уверен, что в дальнейшем у нас будет очень позитивное сотрудничество.

Мне также хотелось бы выразить особую признательность Всемирному банку за незамедлительный ответ на мое обращение об оказании нам поддержки в связи с программой самозанятости. Это обращение было представлено в январе 2019 года, и менее чем за год мы уже завершили всю подготовительную работу. Мне сообщили, что участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США. Благодарим за это. В нынешнем году мы планируем охватить этой программой около 15 тысяч человек, и дополнительное финансирование со стороны Всемирного банка, конечно, высоко оценивается и приветствуется.

Анна Бьерде: Благодарю, Ваше превосходительство. Прежде всего, большое спасибо за организацию этой встречи. Я действительно очень рада встрече с Вами. Мне очень хотелось бы встретиться с Вами в Азербайджане. Однако, учитывая происходящее в мире, нам пока придется проводить встречи в таком формате. Тем не менее, надеюсь на встречу с Вами в Азербайджане в ближайшем будущем. Мне также хотелось бы поблагодарить команду, с которой мы работаем во многих отраслях, за партнерство. Рада видеть, как прочны связи. Я очень признательна Вам за Ваше доверие Всемирному банку как партнеру. С начала исполнения этих обязанностей я с нетерпением ожидаю продолжения нами данного пути. Еще раз благодарю за это.

От имени Всемирного банка я также хотела бы выразить признательность за вклад Азербайджана в Международную ассоциацию развития. Этот шаг ценится очень высоко. Мы действительно очень высоко оцениваем поддержку Вами нашего фонда для беднейших стран. Считаю, что это ведет наши связи еще дальше вперед. Хотелось бы действительно выразить признательность за это. Я очень рада находиться здесь. Я возвращаюсь в регион после почти 5-летнего перерыва. Возвращаться прекрасно. В этом регионе я провела значительную часть своей деятельности во Всемирном банке. Этот регион очень близок мне. В прошлый раз, находясь в регионе, мне довелось напрямую контролировать почти 4 месяца программу в Азербайджане. За этот период также были утверждены рамки партнерства со страной. Я была очень рада видеть осуществление этих рамок партнерства в последние годы. Я участвовала в начальных стадиях проекта TANAP, поэтому хорошо знакома с ним. Хочу еще раз поздравить Вас с этим проектом. Это – действительно флагманский проект, демонстрирующий, что мы можем поддерживать что-то подобное, а также то, насколько хорошо мы освоили как кредитные операции, так и совместную работу. Хочу еще раз выразить признательность. С нетерпением ожидаю продолжения совместно достигнутого прогресса и его дальнейшего развития. Также должна отметить, что, читая информацию, связанную с Азербайджаном, я действительно была очень рада увидеть рейтинг страны в отчете Doing Business. Хочу поздравить Вас с этим. Считаю, что это - еще одно доказательство перемен. Как Вы отметили, отражение в Doing Business является хорошим показателем развития и диверсификации вашей экономики.

Новоназначенный вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде отметила, что мы живем в период влияния коронавируса. Она коснулась реализуемого в нашей стране проекта самозанятости, дальнейшего сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Руководитель представительства Всемирного банка в нашей стране Навид Хассан Нагви с удовлетворением отметил, что 4 года работал в Азербайджане. Он подчеркнул, что покидает нашу страну в связи с завершением срока полномочий с богатыми впечатлениями, и поблагодарил главу государства за поддержку деятельности Всемирного банка в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, Навид. Конечно, нам жаль, что вы покидаете нас. В то же время мы видим, как стремительно летит время. Я помню нашу первую встречу, когда вы только приступили к работе в Азербайджане. Прошло уже четыре года. Мы понимаем, что сотрудники Всемирного банка часто меняют место жительства и работы. Но я хочу сказать вам "Большое спасибо", потому что за все время, которое вы были с нами, вы действительно внесли вклад в наше сотрудничество и реализацию важных проектов. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности. Надеюсь вновь увидеть вас в Баку. В качестве нашего гостя, а может, и в новой должности. Благодарю за сотрудничество.

Выступившая затем новоназначенный руководитель представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл сказала:

- Здравствуйте, Ваше превосходительство. Назначение на эту должность для меня действительно высокая честь. С нетерпением ожидаю совместной работы с правительством, продолжения углубления партнерства. Я раньше работала в Азербайджане и регионе. Это страна, которая уже близка моему сердцу. Исходя из этого опыта, надеюсь, что мы будем шагать вперед.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Как только завершится пандемия, мы ждем вас. Мы будем рады встретить вас. Считаю, очень хорошо, что вы не чужая для нас. Вы знакомы с нашей страной. Знаете обо всем, что мы делаем. В настоящее время, на нынешнем этапе экономических реформ ваша деятельность в Азербайджане поможет нам спланировать сотрудничество в соответствующем порядке и сосредоточить внимание на сферах, создающих рост и занятость. Вы осведомлены о наших планах, связанных с диверсификацией, промышленным развитием. Поэтому уверен, что вы будете очень заняты в Баку.

Хочу еще раз поблагодарить Всемирный банк за все, что он сделал для Азербайджана. Благодарю вас за добрые слова о нашем продвижении в рейтинге Doing Business. Как вам известно, наша позиция в Doing Business являлась своего рода мотивацией для того, чтобы сосредоточить внимание на очень успешных сферах. Поэтому была создана специальная комиссия, в состав которой вошли члены правительства, моей администрации и представители соответствующих министерств. Особое внимание мы уделили отстающим отраслям. За короткий срок нам удалось добиться основательного прогресса. Конечно, это улучшает бизнес-среду в стране, позволяет получать больше пользы от инвестиций. Естественно, мы заинтересованы в инвестировании неэнергетического сектора. Что касается приоритетных для нас в настоящее время вопросов, то в общем я назвал бы два основных приоритета в нынешний период пандемии. Потому что мы начали год с весьма обнадеживающими показателями экономического роста, хорошими экономическими параметрами во всех сферах. Однако итоги 5 месяцев нынешнего года свидетельствуют о том, что наша экономика сократилась на 1,7 процента. Это не много. Но это сокращение. Однако обнадеживающий факт заключается в том, что у нас отмечен рост в сельском хозяйстве, - более 3 процентов. Рост в неэнергетической промышленности составил 14 процентов. Поэтому два основных вопроса, которые мы наметили на будущее: добиться устойчивого развития экономики, основанной на диверсификации, и второе - рост экономики должен сопровождаться еще большим количеством рабочих мест, так как численность населения в Азербайджане растет. Нас уже больше 10 миллионов. Население растет. Поэтому мы нуждаемся в большем количестве рабочих мест для нашего народа. Особенно сегодня, с этими новыми технологиями многие рабочие места уже не пользуются спросом на рынке. Появляются новые сферы деятельности. Однако для этих новых рабочих мест наши граждане должны обладать специальными навыками. Поэтому эти два основных фактора постоянно находятся на нашей повестке дня. В числе других наших совместных проектов, помимо самозанятости, где у нас уже есть программа, я бы назвал еще одну важную отрасль - медицинское страхование. Мы планировали начать программу в стране с января. Однако в связи с коронавирусом нам пришлось отложить ее до января следующего года. Но уже есть несколько городов, охваченных программой. У нас хорошие результаты. Поэтому считаю, что до завершения года мы продолжим с вами в соответствующем порядке работу над структуризацией данной системы, так как это – новшество для нас. Одно дело, когда это применяется в одном, двух, трех городах, другое дело – по всей стране.

Одна из отраслей, которой мы уделяем серьезное внимание, связана с орошением и водоснабжением. С целью создания дорожной карты для наших будущих систем управления водой я учредил специальную правительственную комиссию, возглавляемую заместителем премьер-министра. Членами данной комиссии являются многие министры. К сожалению, срок эксплуатации значительной части инфраструктуры истек. На некоторых территориях потери воды у нас составляют 40 и даже 50 процентов, и это в стране, где не хватает водных ресурсов. В частности, в прошлом году у нас была сильная засуха. В этом году тоже. Знаете, такое расточительство в использовании воды неприемлемо. Поэтому правительство работает над этим. Мы планируем предпринять первые шаги в течение одного или 2 месяцев. Поэтому мне хотелось бы пригласить Всемирный банк к партнерству с точки зрения финансирования, контроля и консультаций, так как вы накопили огромный опыт в этой области. Поэтому я бы назвал данную сферу в числе вопросов, которые будут включены в нашу повестку дня.

Вы также отметили сельское хозяйство. Мы взаимодействуем с вами в этой области. Нам необходимо повысить конкурентоспособность сельского хозяйства и иметь представление о том, как двигаться вперед, потому что мы не должны обеспечивать своими ресурсами только собственные нужды, необходим еще и больший экспортный потенциал. Для этого мы должны больше выходить на экспортные рынки и думать о новых рынках. Все это связано с транспортной и логистической инфраструктурой, находящейся на последней реабилитационной стадии. Благодаря Всемирному банку мы реализовали очень важные проекты в этой области. В настоящее время мы в основном работаем над транспортным коридором Север-Юг, так как Восток-Запад уже реализован. Реабилитация железнодорожной сети от столицы до северных и южных границ… Железная дорога есть, однако новые объемы грузов требуют модернизации. Таким образом, данный проект также входит в нашу повестку дня.

Я также хотел бы поблагодарить за поддержку нашей судебной системы. Я лично принимал участие в церемонии открытия новых зданий судов. Не только здания, но и системы, технологии. Все эти проекты были реализованы при поддержке Всемирного банка. Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, мы, естественно, нуждаемся в стратегии страны для управления кризисом в постпандемический период, так как некоторые отрасли нашей экономики серьезно пострадали. В особенности, туристическая сфера, где мы имели хорошие результаты и добились роста за последние 4 года. Азербайджан действительно превратился в интересное направление на туристической карте. Так что нам необходимо серьезно поработать над тем, чтобы оживить данный сектор после пандемии и вновь сделать Азербайджан привлекательным для иностранных туристов, так как туризм является одним из секторов, создающих свободно конвертируемую валюту. Мы нуждаемся в большем объеме свободно конвертируемой валюты, которая будет поступать от ненефтяного и негазового экспорта. Поэтому считаю, что сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание.

Затем выступил председатель Центрального банка Эльман Рустамов, который сказал:

- Благодарю, господин Президент. Уважаемая госпожа вице-президент, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы отметить историю многолетнего плодотворного сотрудничества между Всемирным банком и Азербайджаном. Это сотрудничество получило импульс за минувшие 15-17 лет, и за это время экономика Азербайджана увеличилась втрое. Преодолена проблема бедности.

Господин Президент, с Вашего позволения хочу сказать несколько слов о том, какие антикризисные меры будут приняты. Как Вам известно, в связи с нынешним кризисом Азербайджан столкнулся с вызовами, в частности, вызовами, связанными с падением цен на основную экспортируемую продукцию. Однако нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, уровень инфляции составляет примерно 3 процента. Курс национальной валюты стабилен, нет никакого давления на обменный курс. По прогнозам, к концу нынешнего года будет незначительная рецессия. Однако ситуация в финансовом секторе очень стабильная, мы также добились вывода из системы некоторых нестабильных банков. К тому же, господин Президент, продлен срок закона по страхованию вкладов, будут предприняты все шаги по сохранению стабильности в финансовом секторе.

Эльман Рустамов остановился на потенциальных сферах сотрудничества со Всемирным банком. Он отметил, что в прошлом году начались переговоры со Всемирным банком по подготовке новой национальной стратегии экономического развития. В настоящее время мы работаем на основе стратегий партнерства страны, охватывающих 2016-2020-е годы, и их срок продлен на год с учетом нынешней ситуации. Председатель Центрального банка также выразил уверенность в том, что работа над программой оценки финансового сектора будет полезна для обеих сторон.

Выступивший затем помощник Президента Натиг Амиров сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Как Вам известно, экономика Азербайджана подверглась трехкратному фискальному шоку в связи с глобальной пандемией COVID-19. Во-первых, в результате снижения глобальной торговли и темпов роста резко упали цены на нефть. Во-вторых, после падения цен на нефть до карантина, связанного с пандемией, наблюдалось снижение доходов, а также экономической и инвестиционной деятельности. В-третьих, из-за пандемии возросли расходы на поддержку сферы здравоохранения, социального и финансового секторов. Несмотря на эту негативную ситуацию, благодаря активной деятельности налоговых и таможенных органов исполнение бюджета в первые пять месяцев нынешнего года было положительным. Профицит бюджета составил 1,1 миллиарда манатов.

Натиг Амиров отметил, что в дальнейшем бюджетная политика должна отвечать основной цели, состоящей из поиска оптимального баланса между оказанием поддержки макроэкономической стабильности социальной защитой и рабочими местами и сохранением уровня удобных резервов в нефтяном фонде. Он подчеркнул целесообразность продолжения сотрудничества со Всемирным банком с целью подготовки правил для этого и поиска оптимального баланса.

Анна Бьерде поздравила нашу страну с хорошими макроэкономическими и фискальными показателями. Она сказала, что Азербайджан принял соответствующие меры для минимизации ущерба от коронавируса, и высоко оценила это. Вице-президент выразила готовность к совместному сотрудничеству с нашей страной по стратегии и программе социально-экономического развития. Анна Бьерде подчеркнула важность повышения внимания к диверсификации экономики и социальному сектору, отметив, что Азербайджан проводит последовательную работу в данном направлении. Она выразила готовность Всемирного банка к сотрудничеству с нашей страной также в области медицинского страхования, водного сектора, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, туризма, технологий и в других сферах.

Выступивший затем региональный директор банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус сказал:

- Ваше превосходительство господин Президент, действительно очень приятно вновь видеть Вас. Это – третья возможность встретиться с Вами, и стратегические направления высокого уровня, рекомендации, которые Вы даете при каждой нашей встрече, являются прекрасной дорожной картой для нашего дальнейшего сотрудничества.

Еще раз хочу отметить наше многолетнее партнерство. Это уже неоднократно подчеркивалось. С первых лет независимости, в том числе в 2008 и 2011 годах, когда мир переживал экономический кризис, мы находились рядом с Азербайджаном. Мы намерены остаться Вашим сильным партнером и в период пандемии COVID-19. Господин Президент, хочу чтобы Вы знали, что мы рядом с Вами со всеми нашими знаниями и финансовыми ресурсами, и мы готовы оказать любую поддержку, которая Вам понадобится.

Хочу высказать свои замечания, связанные с прозвучавшими здесь Вашими рекомендациями. Первая касается стратегии. Здесь у нас огромные возможности, связанные с диверсификацией и развитием, Вы тоже отметили это. Я имею в виду переход от модели, ориентированной на государственные инвестиции, к модели развития частного сектора. Это может позволить Азербайджану выступить с новых позиций. Мы приступили к предварительным обсуждениям с Вашим правительством, и, как отметила наш вице-президент, оформление этого в виде соглашения позволит проделать работу за короткий срок.

На мой взгляд, нынешний глобальный кризис может дать своего рода новый импульс развитию. Таким образом, будут обеспечены социальная удовлетворенность в обществе и вера людей в это. Экономический рост и вопросы занятости чрезвычайно важны для любой стратегии, и я высоко оцениваю это. На протяжении многих лет мы активно работали над обеими темами.

Всемирный банк и я лично давно работаем над созданием новых рабочих мест. Вновь проанализировав проекты, реализованные Всемирным банком в течение 20 лет в области занятости, мы определили здесь 3-4 важных фактора, которые могут содействовать созданию постоянных рабочих мест в частном секторе. Во-первых, это – доступность финансовых ресурсов, то есть наличие финансового сектора, поддерживающего повестку дня развития. Во-вторых, - выход на рынки. Напряженность, существующая сегодня в цепочке снабжения на глобальном уровне, может позволить Азербайджану выступать с новой позиции, играть решающую роль, наладив связь между Европой и Азией.

Себастьян Молинеус рассказал о намерении продолжить сотрудничество с нашей страной в области широкого применения современных технологий с целью повышения производительной мощности и эффективности больших и малых компаний, а также оказать содействие процессу создания в Азербайджане системы здравоохранения мирового уровня, сильному управлению водными ресурсами в нашей стране, укреплению инфраструктуры и рациональному использованию водных ресурсов. Он отметил, что будут учтены и рекомендации Президента Ильхама Алиева о направлении внимания на развитие туристической и сельскохозяйственной сфер.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю вас за сказанное о проделанной работе и наших планах на будущее. В период пандемии Азербайджан демонстрирует положительные результаты. Считаю, что это стало возможным благодаря новому этапу начатых в последнее время очень серьезных реформ. Основная задача здесь заключается в сокращении теневой экономики и неофициальной занятости. Обязательное медицинское страхование, предлагая услуги здравоохранения высокого уровня, также поможет нам в борьбе с неофициальной занятостью. То есть, тем, кто все еще осуществляет теневую деятельность, придется перейти к белой экономике.

Это – важное достижение. Могу привести цифры. В прошлом году наши налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 600 миллионов долларов, причем, в основном, благодаря сокращению теневой экономики, и этот процесс продолжается. В первые 5 месяцев текущего года налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 400 миллионов манатов. Это произошло тогда, когда торговые отношения серьезно пострадали.

Как уже было отмечено, наша национальная валюта стабильна, что, как мне кажется, также является одним из важных факторов макроэкономической стабильности. Мы понимаем, что без макроэкономической стабильности все наши усилия будут подорваны. Для поддержки безработных, малообеспеченных людей и работников сфер, пострадавших от пандемии, к примеру, туризма и других отраслей, мы представили социальный и экономический пакет в объеме 2 миллиарда долларов. Одних только представителей малого предпринимательства – около 600 тысяч.

Таким образом, мы выделили эти средства для оказания необходимой поддержки людям, пострадавшим от пандемии. Как уже было отмечено, в банковской системе также происходят преобразования, лицензии некоторых банков аннулированы. Правительство обеспечило страхование всех вкладов.

Мне также хотелось бы подчеркнуть, что в период пандемии мы очень активно работали на глобальном уровне. Мы оказали гуманитарную помощь уже 29 странам. Кроме того, в настоящее время мы председательствуем в Движении неприсоединения, объединяющем 120 стран, и провели онлайн-саммит данной организации. Это мероприятие прошло очень успешно. Мы оказали Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов. Это была часть наших международных обязательств.

Что касается формирования стратегии, то мы приветствуем участие Всемирного банка. Думаю, что это поможет нам в планировании будущего, чтобы, наметив цели, мы добились их осуществления. Словом, стратегия должна быть очень конкретной в соответствии с содержанием, и благодаря ей нам необходимо добиться целей устойчивого развития и сокращения зависимости от энергетического сектора.

Таким образом, после сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора, конечно, энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал. Неэнергетический сектор не сможет конкурировать с ним, однако считаю, что основной ведущей силой нашей экономики станет частный сектор. С этой точки зрения я полностью разделяю мнение представителей Всемирного банка.

Что касается сектора здравоохранения, то считаю, что инвестиции, вложенные нами в последние шестнадцать лет в инфраструктуру здравоохранения, позволили нам в настоящее время вести борьбу с коронавирусом, потому что наша система здравоохранения способна лечить большее число людей. К сожалению, после отмены жестких ограничений в нашей стране наблюдается рост числа инфицированных. Однако наша система здравоохранения справляется с этим. Надеюсь, что эти возможности будут и в дальнейшем. Словом, система здравоохранения демонстрирует хорошие качества. Однако, конечно, мы нуждаемся в серьезном усовершенствовании и будем однозначно работать над этим.

Возвращаясь к отмеченным мною моментам, связанным с водными проектами, хочу сказать, что абсолютно согласен с приведенным господином Молинеусом термином "водная безопасность". Это действительно вопрос безопасности для нас. Абсолютно согласен с тем, что нам необходимо работать над институциональными основами с целью формирования надлежащей структуры наших компаний и государственных организаций, отвечающих за эту сферу. Мы вложим серьезные инвестиции в инфраструктуру. Это отражено в нашей государственной инвестиционной программе на нынешний год. Надеемся, что совместно со Всемирным банком мы можем более масштабно работать в области инфраструктуры и экономии. Здесь имеется в виду достижение экономии в результате применения новых технологий и надлежащего управления.

Есть еще один вопрос, который мне хотелось бы затронуть, он постоянно находится в нашей повестке дня. Этот вопрос связан с охраной окружающей среды. Это касается особенно Баку и Абшеронского полуострова. Добыча нефти и газа в этих местах веками создавала для нас серьезные трудности. Мы провели крупные очистные операции, однако, возможно, нуждаемся в большей поддержке. Это, в частности, касается поддержки, которая может быть оказана технологиями и консультациями. Поэтому считаю, что одна из сфер нашего дальнейшего сотрудничества может быть связана с реализацией экологических проектов по загрязненным нефтью участкам на Абшероне и в Баку.

Анна Бьерде выразила Президенту Ильхаму Алиеву признательность за создание возможности для полезных обсуждений на этой встрече, проходящей в нынешнее напряженное время. Она отметила, что Всемирный банк был бы очень рад и впредь оказывать поддержку налаживанию контактов, ускорению реформ в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, госпожа вице-президент. Благодарю, дорогие гости. Я признателен за эту инициативу. Я остался очень доволен проведенными обсуждениями. Считаю, что мы охватили все важные сферы. Мы приступим к реализации идей, вокруг которых провели сегодня обмен мнениями. Надеюсь, что будущем наше сотрудничество будет таким же успешным, как и в прошлом. Конечно, идет время, появляются новые вызовы и приоритеты. Однако считаю, что благодаря совместным усилиям все обсужденные нами вопросы могут стать реальностью. Еще раз благодарю за постоянную поддержку Азербайджана и эти возможности. Надеюсь увидеть вас в Баку сразу после завершения пандемии.

Анна Бьерде: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Желаю вам успехов, спасибо.