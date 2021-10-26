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Состоялась видеоконференция между AKP и ПЕА по случаю первой годовщины Победы в Карабахе

Состоялась видеоконференция между AKP и ПЕА по случаю первой годовщины Победы в Карабахе В связи с первой годовщиной Победы в Карабахе между турецкой Партией справедливости и развития (AKP) и Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась видеоконференция.
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 19:34
Состоялась видеоконференция между AKP и ПЕА по случаю первой годовщины Победы в Карабахе

В связи с первой годовщиной Победы в Карабахе между турецкой Партией справедливости и развития (AKP) и Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась видеоконференция.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя AKP Нуман Куртулмуш в своем Твиттере.

По его словам, по случаю первой годовщины Победы в Карабахе совместно с ПЕА была организована онлайн-конференция “Карабахская война: победа турецко-азербайджанского братства”.

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Версия на азербайджанском языке AKP ilə YAP Qarabağ Zəfərinin birinci ildönümü münasibətilə videokonfrans keçirib

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