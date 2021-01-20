Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января

Посольство Азербайджана в Украине совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма провели украинско-азербайджанскую научную онлайн-конференцию на тему "Чёрный январь 1990 года в Баку"

19 января посольство Азербайджана в Украине совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма провели украинско-азербайджанскую научную онлайн-конференцию на тему "Чёрный январь 1990 года в Баку. Свобода и справедливость против репрессивной машины Советского Союза".

Как сообщает Report, конференцию открыла посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова. В своём выступлении посол отметила, что на конференцию пригласили не только политологов, журналистов, ученых, но и много представителей украинской молодёжи — студентов, для которых полезно проанализировать уроки и выводы того, что произошло 31 год тому назад. "На тот момент уже было два года как продолжалась карабахская авантюра, затеянная армянскими сепаратистами и Михаилом Горбачёвым. Центр оказался не способным решить эту проблему цивилизованными средствами, хотя на самом деле все это можно было бы решить в короткие строки. В конце декабря 1989 года произошёл паралич власти в Азербайджане. А к началу 1990 года советская власть уже по факту не существовала на половине территорий Азербайджана. По многочисленным сведениям очевидцев, да и я в том числе являюсь очевидцем тех событий, ввод войск в Баку был ничем не обоснован. В Баку находился 12 тысячный континент внутренних войск МВД СРСР. Но они были разоружены и им была поставлена задача только наблюдать за происходящим. Есть разные мнения о причинах событий "Чёрного января", но я бы хотела привести свидетельство непосредственного организатора этой акции. Вадим Бакатин — министр МВД СРСР был одним из тех, кто убедил Горбачёва ввести войска в Баку. У меня в конце 90-х годов была статья о тех январских событиях. И как-то попросили Бакатина прокомментировать написанное мной. Бакатин прокомментировал: "Прав автор. НФА победил бы коммунистическую партию на выборах. Войска были введены вовсе не для защиты мирного населения от разгула национального экстремизма, а с другими целями. Ценой жертв была восстановлена советская власть в Азербайджане",—писал Бакатин. Вот самое интересное, что он опять не прав, ведь эти события не восстановили советскую власть, а положили начало концу власти СССР.

Также журналист Томас Де Ваал писал, что "20 января СССР навсегда потерял Азербайджан, и расстреляли в Баку не только мирных граждан, но и веру в советскую идеологию. А когда хоронили невинно убитых граждан, азербайджанцы хоронили идеалы коммунизма и всесилие советской власти".

Погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы, они погибли не зря, они погибли за будущую независимость. Также можно сделать выводы о том, что когда власть находится в руках или же к власти рвутся непрофессиональные и некомпетентные люди, страна может быть на грани пропасти и это будет иметь очень плачевные последствия" — отметила в своём выступлении Эльмира Ахундова.

Директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов заявил, что 20 января - черный день в истории Азербайджана и в памяти азербайджанского народа, но в то же время это героическая летопись и переломный момент в истории Азербайджана. "Ввод войск в Баку, убийства невинных людей и другие бесчинства являлись грубым нарушением Конституции СССР и Конституции Азербайджанской ССР. На самом деле, трагедия 20-го января сама по себе копировала распад советской империи. Люди собирались на массовые похороны, а члены коммунистической партии сжигали свои партбилеты. Эхо событий Черного января распространилось по всей стране. Военная интервенция выявила некомпетентность центра, который не смог справиться с настигшими Советский Союз проблемами. 27 апреля 1995 года в Стамбуле Михаил Горбачев, в связи с январской трагедией, сказал следующее: "Объявление чрезвычайного положения в Баку и отправка туда войск было самой большой ошибкой моей политической жизни". Другой причиной трагедии 20 января была политическая некомпетентность властей, существовавшая в то время в Азербайджане. Этот инцидент еще раз показал, что государством не могут управлять случайные люди или люди, не связанные с его народом. Несмотря на свою отставку, сразу после инцидента, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев приехал в Постоянное представительство Азербайджана в Москве и выразил решительный протест против советского руководства.

Последняя карабахская война также показала всем, что народ Азербайджана всегда будет бороться за свою независимость и территориальную целостность и всегда будет готов отдать в этой борьбе свои жизни. Каждый год в годовщину трагедии Чёрного января люди собираются на Аллее шехидов в Баку, чтобы почтить память наших шехидов и отдать дань уважения. Потому что все понимают, что наша независимость была достигнута ценой их крови. Каждый из нас в долгу перед ними",—отметил в выступлении Реван Гасанов.

Народный писатель Азербайджана, публицист, общественный деятель, автор книги "Чёрный январь" Чингиз Абдулаев заявил: "Это были конвульсии, судороги большого государства. И похожие события имели место быть и в Риге, Вильнюсе, Грузии, Кыргызстане. Но все они по количеству жертв не сравнятся с бакинскими событиями. Убивали представителей разных национальностей, и детей в том числе. Стреляли по движущимся целям, по балконам. У войск был приказ действовать на устрашение. Но устрашение не сработало. Это была попытка устрашить, попытка восстановить советскую власть. С одной стороны произошедшее было страшной трагедией, а с другой стороны высоким актом самопожертвования... В моих руках книга "Чёрный январь", где собраны сведения и материалы про те события. Важная роль в подготовке книги и Эльмиры ханум",—отметил Чингиз Абдуллаев.

Народный депутат Украины, Сопредседатель группы межпарламентских отношений с Азербайджанской Республикой Валерий Колюх в свою очередь заявил:

"В Чёрный, Кровавый Январь 1990-ого года советская власть не просто убила более сотни мирных ни в чем не повинных людей в Баку. Это было наглое циничное преступление, продемонстрировавшее чуждость тогдашней центральной власти. И я надеюсь, что Черный Январь не забудет не только азербайджанский народ, но не забудут во всем мире! Нельзя, чтобы подобные преступления повторялись. Нельзя пренебрегать человеческими жизнями. Нельзя пренебрегать каждым из нас. Погибших, к сожалению, уже не вернуть. Но можно и нужно сохранить о них память! Они пожертвовали собой, чтобы не только азербайджанцы, но и другие нации бывшего СССР жили свободно. И помнили, какой ценой дается спокойная и мирная жизнь".

Народный депутат Украины, Сопредседатель группы межпарламентских отношений с Азербайджанской Республикой Владимир Крейденко отметил, что украинский народ также много раз сталкивался с"жестокими и преступными репрессивными методами борьбы коммунистического режима против национальной идентичности и самоопределения": "Чего только стоит Голодомор - геноцид украинцев, устроенный советской властью в 1932-1933 годах, когда погибли миллионы ни в чем не повинных граждан. Поэтому, украинский народ не понаслышке знает весь цинизм, всю преступность и жестокость тоталитарного коммунистического режима, с которыми, к большому сожалению, пришлось столкнуться и азербайджанскому народу".

Народный депутат Украины, Заместитель сопредседателя группы межпарламентских отношений с Азербайджаном Людмила Марченко не смогла присоединиться к конференции, поэтому ее слова для участников озвучила третий секретарь Посольства Азербайджана Тарана Садыгова: "Независимость для наших народов это не просто слово. Так исторически сложилась судьба наших стран, мы веками боремся за независимост. Не исключение и события в ночь 19 января 1990. "Черный январь" это история кровавого "Майдана" в Баку. Новая страница в истории Азербайджана открылась под свист пуль советской империи и написана кровью шехидов. Конечно все те страшные картины всегда будут в памяти. Каждый раз бывая в Баку я посещаю Аллею Шехидов. Сейчас хочу сказать слова Максима Рыльского "Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего!". В этот День всенародной скорби хочу выразить глубокое сочувствие всему народа Азербайджана".

Главный советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов в своём выступлении коснулся борьбы азербайджанского народа за национальную независимость, которая продолжалась на протяжении почти 150 лет. "Конец 80-х стал этапом решающего характера, когда центр уже не мог управлять страной ввиду кризиса идеологии. Слабые руководители не смогли найти достойные ответы на вызовы времени и решили ответить на естественные запросы народов репрессиями. 20 января - это не только трагическая страница, но и событие героического характера, когда чудовищный акт зверства не смог сломить волю народа... Характерным было то, что азербайджанский народ подвергся не только силовой операции, но и информационной интервенции, когда функционеры из Москвы стали вещать и врать на весь свет, будто в Азербайджан есть угроза захвата власти исламскими радикалами. На самом деле республиканским властям противостояли демократические силы, желавшие перемен. В трудный момент Гейдар Алиев поддержал здоровые силы общества, их добрые намерения. Он предвидел, что партийное руководство не в состоянии найти в себе силы признать недееспособность... Народ добился поставленной цели и завоевал независимость...",—отметил Тофиг Аббасов.

Модератором мероприятия была представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук.

Также перед участниками конференции выступили доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Фархад Туранлы, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик, доктор исторических наук, профессор, ученый секретарь архива политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики Хаджар Вердиева, доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории имени Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА Нигер Гозалова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского НАН Украины Александр Дуднык и другие.

На мероприятии присутствовали политологи, учёные, журналисты а также студенты Киевского национального университета культуры и искусств, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, Киевского университета культуры, Западноукраинского национального университета, Харьковского национального университета внутренних дел, Киевского национального лингвистического университета и других.