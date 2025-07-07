Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении

Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении

Третья панельная дискуссия на тему "Стратегии по судебным процессам" состоялась в университете ADA при участии замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и первого заместителя Генерального прокурора Эльчина Мамедова, выступивших с основными докладами.

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало на своей странице в социальной сети "X".

Согласно информации, панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы, посвященного теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" .

В ходе панельной дискуссии были рассмотрены международные судебные процессы, инициированные Азербайджаном в связи с оккупацией его территорий, а также преступлениями, совершенными Арменией в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта. Особое внимание было уделено судебным делам против лиц, обвиняемых в многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.