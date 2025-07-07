О нас

Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении

Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 19:48
Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении

Третья панельная дискуссия на тему "Стратегии по судебным процессам" состоялась в университете ADA при участии замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и первого заместителя Генерального прокурора Эльчина Мамедова, выступивших с основными докладами.

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало на своей странице в социальной сети "X".

Согласно информации, панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы, посвященного теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" .

В ходе панельной дискуссии были рассмотрены международные судебные процессы, инициированные Азербайджаном в связи с оккупацией его территорий, а также преступлениями, совершенными Арменией в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта. Особое внимание было уделено судебным делам против лиц, обвиняемых в многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan diplomatları hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərin məhkəməsi barədə məlumatlandırılıb

Другие новости из категории

Сардар Аяз Садиг уверен в укреплении межпарламентского диалога Пакистана и Азербайджана
Сардар Аяз Садиг уверен в укреплении межпарламентского диалога Пакистана и Азербайджана
7 июля 2025 г. 18:20
Азербайджанские дипломаты обсудили вопросы безопасности на фоне региональных и международных угроз
Азербайджанские дипломаты обсудили вопросы безопасности на фоне региональных и международных угроз
7 июля 2025 г. 17:46
Дипломаты обсудили влияние геоэкономической напряженности на экономическую дипломатию
ФотоДипломаты обсудили влияние геоэкономической напряженности на экономическую дипломатию
7 июля 2025 г. 17:00
Иран отверг причастность к возможным попыткам покушения на президента США
Иран отверг причастность к возможным попыткам покушения на президента США
7 июля 2025 г. 16:35
В Верховном суде Азербайджана состоялась встреча с делегацией Верховного суда Турции
В Верховном суде Азербайджана состоялась встреча с делегацией Верховного суда Турции
7 июля 2025 г. 16:31
Руководители органов дипломатической службы обсудили реалии постконфликтного периода
ФотоРуководители органов дипломатической службы обсудили реалии постконфликтного периода
7 июля 2025 г. 15:23
В Баку стартовало IX совещание руководителей органов дипломатических служб
ФотоВ Баку стартовало IX совещание руководителей органов дипломатических служб
7 июля 2025 г. 14:54
Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Китаем о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Китаем о взаимной правовой помощи по уголовным делам
7 июля 2025 г. 14:35
Эксперт: Саммит ОЭС в Ханкенди подтвердил стремление стран-членов к инклюзивному и многополярному миру
Эксперт: Саммит ОЭС в Ханкенди подтвердил стремление стран-членов к инклюзивному и многополярному миру
7 июля 2025 г. 14:21
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
ФотоИльхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана
7 июля 2025 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi