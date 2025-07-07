Дипломаты обсудили инициированные Азербайджаном международные судебные процессы по военным преступлениям Армении

Третья панельная дискуссия на тему "Стратегии по судебным процессам" состоялась в университете ADA при участии замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и первого заместителя Генерального прокурора Эльчина Мамедова, выступивших с основными докладами.
Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало на своей странице в социальной сети "X".
Согласно информации, панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы, посвященного теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" .
В ходе панельной дискуссии были рассмотрены международные судебные процессы, инициированные Азербайджаном в связи с оккупацией его территорий, а также преступлениями, совершенными Арменией в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта. Особое внимание было уделено судебным делам против лиц, обвиняемых в многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.