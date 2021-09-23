Состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.

Коснувшись важности совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести в ходе 44-дневной Отечественной войны, Камран Алиев отметил важность продолжения этого процесса.

Было уделено внимание важности предоставления минных карт для защиты жизни и здоровья людей, и подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.

Также было отмечено, что азербайджанская сторона полностью соблюдает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное взаимодействие и усилия, направленные на достижение мира и стабильности на благо народов региона.

На встрече были обсуждены вопросы исполнения подписанных главами государств Азербайджана, России и Армении соглашений и дальнейшего сотрудничества в правовой сфере.

Стороны в очередной раз поддержали соглашение об укреплении связей для предотвращения в будущем ситуаций, вызывающих напряженность.