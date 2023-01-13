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Президенты Азербайджана и Германии провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана и Германии провели телефонный разговор 13 января президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
13 января 2023 г. 20:56
Президенты Азербайджана и Германии провели телефонный разговор

13 января президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе беседы президенты выразили удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-германских связей и обсудили перспективы сотрудничества.

Коснувшись вопросов региональной безопасности, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает трехсторонний формат Европейский Союз-Азербайджан-Армения при непосредственном участии президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает трехсторонние переговоры, проводимые при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил приверженность Азербайджана процессу обсуждений в рамках трехстороннего формата Европейский Союз-Азербайджан-Армения.

Также в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация на дороге Ханкенди-Лачын на территории Азербайджана.

Глава нашего государства отметил, что утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью, обеспечивается свободное движение по дороге гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста, а также других гуманитарных грузов.

Во время беседы президенты, еще раз высоко оценив перспективы азербайджано-германского сотрудничества, отметили важность приложения совместных усилий для развития связей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Almaniya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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