О нас

​​​​​​​Состоялась презентация японского проекта по ремонту и строительству школы в поселке Ени Ходжавенд

​​​​​​​Состоялась презентация японского проекта по ремонту и строительству школы в поселке Ени Ходжавенд Состоялась презентация проекта правительства Японии по ремонту школы в поселке Ени Ходжавенд Ходжавендского района и строительству дополнительного здания школы.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 15:47
​​​​​​​Состоялась презентация японского проекта по ремонту и строительству школы в поселке Ени Ходжавенд

Состоялась презентация проекта правительства Японии по ремонту школы в поселке Ени Ходжавенд Ходжавендского района и строительству дополнительного здания школы.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Вада Дзюнити, глава исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов, директор Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов, директор школы Ульфат Насиров и другие.

Было отмечено, что проект реализуется в жилом массиве, построенном в Бейлаганском районе для вынужденных переселенцев из Ходжавенда.

В рамках проекта будет построено дополнительное здание школы с 6 классными комнатами и санитарными узлами. В то же время существующее здание школы будет оснащено системой газового отопления.

Основной целью проекта является улучшение условий обучения в поселке Ени Ходжавенд и соседнем поселке Ени Туг, расширение возможностей для получения образования учащимися из семей вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоYeni Xocavənd qəsəbə məktəbinin təmir və inşası ilə bağlı layihənin təqdimatı olub

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi