​​​​​​​Состоялась презентация японского проекта по ремонту и строительству школы в поселке Ени Ходжавенд

Состоялась презентация проекта правительства Японии по ремонту школы в поселке Ени Ходжавенд Ходжавендского района и строительству дополнительного здания школы.

Состоялась презентация проекта правительства Японии по ремонту школы в поселке Ени Ходжавенд Ходжавендского района и строительству дополнительного здания школы.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Вада Дзюнити, глава исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов, директор Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов, директор школы Ульфат Насиров и другие.

Было отмечено, что проект реализуется в жилом массиве, построенном в Бейлаганском районе для вынужденных переселенцев из Ходжавенда.

В рамках проекта будет построено дополнительное здание школы с 6 классными комнатами и санитарными узлами. В то же время существующее здание школы будет оснащено системой газового отопления.

Основной целью проекта является улучшение условий обучения в поселке Ени Ходжавенд и соседнем поселке Ени Туг, расширение возможностей для получения образования учащимися из семей вынужденных переселенцев.