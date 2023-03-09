Состоялась презентация книги, посвященной 30-летию азербайджано-пакистанских отношений

Состоялась презентация книги, посвященной 30-летию установления азербайджано-пакистанских дипломатических отношений.

Состоялась презентация книги, посвященной 30-летию установления азербайджано-пакистанских дипломатических отношений.

Как сообщает Report, презентация состоялась в Азербайджанском университете языков (АУЯ).

В церемонии приняли участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, студенты и представители общественности.

На мероприятии выступил ректор Университета академик Камал Абдулла.

"В книге повествуется о взаимных визитах, совместных мероприятиях, встречах между представителями Азербайджана и братского Пакистана за прошедшие 30 лет. В книге, изданной на английском языке, также представлены фотографии данных событий", - отметил К.Абдулла.